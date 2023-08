Qualificazioni Us Open | eliminato Nardi Brancaccio avanti un set contro Sachko Live Supertennix

(Di martedì 22 agosto 2023) Una buona prestazione, ma insufficiente a garantirsi l'accesso al secondo turno delledegli US. Lucaesce di scena, battuto in due set dall'argentino Thiago Agustin Tirante (...

Una buona prestazione, ma insufficiente a garantirsi l'accesso al secondo turno delledegli US. Luca Nardi esce di scena, battuto in due set dall'argentino Thiago Agustin Tirante (n.152) col punteggio di 64 64 . Pagato lo scotto dell'emozione nel primo game del ...Dopo Federico Gaio, anche Giulio Zeppieri, Alessandro Giannessi e Lucrezia Stefanini accedono al secondo turno delledell'degli Stati Uniti. Giulio Zeppieri (137) ha prevalso per 76 67 63 su Riccardo Bonadio (204) al termine di un derby infuocato durato 2 ore e 30 minuti. A decidere la sfida è ...Speravo di sprecare meno energie, lemi fanno soffrire", e conquistata all'ultimo e terzo tentativo, dopo aver aver superato la misura di 2.28 metri. Si è invece conclusa al 12esimo ...

Qualificazioni US Open 2023 - Programma e risultati del tabellone cadetto, con 18 azzurri al via Eurosport IT

Una buona prestazione, ma insufficiente a garantirsi l'accesso al secondo turno delle qualificazioni degli US Open. Luca Nardi esce di scena, ...L'elvetico - numero 127 al mondo - batte con qualche difficoltà il canadese Galarneau (207) in circa 90 minuti di gioco ...