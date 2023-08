Qualiano noleggia 15 parcometri | gestirà per sei mesi la sosta

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 22 agosto 2023)15, l’intenzione è quella di gestire internamente laper seinelle more di una nuova gara.15per gestire internamente laper sei, evidentemente il tempo necessario per espletare una nuova gara celermente, visto che hanno saltato ben due volte l’appuntamento. Hanno dovuto, infatti, avvalersi di “proroghe tecniche” altrimenti detti affidamenti del servizio a termine alla Piparking che il 28 agosto terminerà il contratto. Il dott. Cerasuolo, responsabile dell’Responsabile dell’Area II – Vigilanza – Polizia Municipale, attraverso una procedura su MEPA, ha infatti individuato la ditta cui affidarsi per l’operazione. Si tratta della ...