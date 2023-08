(Di martedì 22 agosto 2023) Bisogna sfuggire alla trappola dell’urgenza: quella di dettare norme subito solo per rispondere a un bisogno emotivo. Il tema è serio e va affrontato con la massima consapevolezza. Soprattutto, principi edevono essere il più possibile condivisi a livello internazionale. Non sarà facile, ma è necessario

Quali regole per l’intelligenza artificiale L'HuffPost

