Putin ai Paesi Brics | “Addio al dollaro | scelta irreversibile” ma non va in Sudafrica | dove verrebbe arrestato

(Di martedì 22 agosto 2023) E' categorico, Vladimir, in videoconferenza con il summit dei, apertosi a Johannesburg: "L'abbandono delè una". Ovvio: per comprare un, oggi ci vogliono ontorno ai 100 rubli. E non basta: la sua sfida al mondo occidentale deve avvenire via internet, vista l'impossibilità per ildi ospitarlo a causa del mandato di arresto spiccato nei confronti del leader russo dalla Corte penale internazionale, a cui Pretoria aderisce (a differenza di Mosca e Washington)

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il processo di de-dollarizzazione dei legami economici tra i Brics è "irreversibile". In videocollegamento con il vertice Brics di Johannesburg, in Sudafrica, Putin ha affermato: "Il processo di de-dollarizzazione sta diventando irreversibile in tutti i Paesi Brics".

Putin ha condannato i Paesi occidentali per quelle che ha definito le «sanzioni illegittime che calpestano tutte le norme del commercio internazionale» e per le loro politiche che a suo parere provocano inflazione.