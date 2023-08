(Di martedì 22 agosto 2023) Tegola per Luis Enrique che perde Kang-In Lee per alcune settimane dopo l’rimediato in questi giorni Tegola per Luis Enrique e il Psg che perde Kang-In Lee per alcune settimane dopo l’rimediato in questi giorni. La nota del club: «Infortunato al quadricipite sinistro, Kang-In Lee rimarrà fuori almeno fino alla fine della prossima pausa internazionale».

Psg, infortunio per Lee: i tempi di recupero Calcio News 24

