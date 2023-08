PSG | anche due big europee su Verratti

(Di martedì 22 agosto 2023) Non c'è solo l'Arabia Saudita per Marco: stando al Daily Mail,ster United e Bayern Monaco hanno mostrato...

Commenta per primo I grossi calibri possono attendere,se il mercato è quasi finito. Piuttosto la Juve continua a lavorare sul campo dei giovani, tra ...dalla società giallonera al vivaio del...PRIMI CONTATTI - Classe '99 con esperienze tra, Arsenal eHertha Berlino, Guendouzi è in uscita dall'OM e sta valutando le proposte che gli stanno arrivando . Tra queste,quella della ...Visto l'asse che la Roma ha con ilpuò arrivarein prestito, soluzione che la Roma preferisce, soprattutto nel caso di un attaccante giovane, di 21 anni, per non poi andare a fare 'ombra' ...

Calciomercato: Psg. Anche Manchester United su Verratti Tiscali

Contro la Salernitana ha mostrato un paio di fiammate che hanno strappato applausi al pubblico, ma anche il numero 20 viene da una stagione non esattamente esaltante a livello individuale, nonostante ...recentemente svincolatosi dai francesi del PSG, ritenendo irricevibili le sue alte richieste economiche. Per le stesse ragioni, è stato negato dal Besiktas anche ogni possibile accordo con Anderson ...