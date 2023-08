“Problemi intimi” UeD | perché lei lo ha lasciato | svelato il motivo dell’addio della coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Uomini e Donne torna in televisione dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 con le prime registrazioni che, stando a quanto rivelato in anteprima dal giornalista Lorenzo Pugnaloni sarebbero in programma per il 24 e 25 o 25 e 26 agosto. La prossima edizione di "Uomini e Donne" farà il suo ritorno lunedì 11 settembre 2023 con i nuovi tronisti e il ritorno di Dame e Cavalieri e una nuova opinionista. Pare infatti che Ida Platano torni in studio nella nuova e attesa veste accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest'anno Uomini e Donne ha visto tante coppie avvicendarsi in studio. Tronisti e troniste che hanno trovato l'amore, ma anche tantissime coppie ste. Luca Salatino e Soraia hanno retto pochi mesi e subito dopo l'esperienza del tronista al Grande Fratello Vip i due hanno deciso di separarsi.