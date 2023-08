Prima la traversa | poi il gol | De Ketelaere | impatto super a Bergamo

Sassuolo - Atalanta, subito Charles De Ketelaere protagonista: entrato nel secondo tempo, colpisce lae segna il gol che sblocca il ...Un uomo di 39 anni, cittadino egiziano, è stato accoltellato ieri sera a Milano, in Via dei Piatti, unadi via Torino, in centro città. Secondo unaricostruzione l'uomo sarebbe stato aggredito, per futili motivi, da due sconosciuti che poi si sono dati alla fuga. Sul posto sono ......pericolosi con il gran sinistro dalla lunga distanza di Lykogiannis che centra in pieno laa Maignan battuto. Dopo un avvio poco brillante, gli ospiti passano in vantaggio all'11' alla...

Bologna-Milan 0-2: è iniziata la corsa dei rossoneri allo Scudetto RaiNews

Un uomo di 39 anni, cittadino egiziano, è stato accoltellato ieri sera a Milano, in Via dei Piatti, una traversa di via Torino, in centro città. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato ...prima costringe Johnstone alla parata e poi, intorno alla mezz’ora, lo scavalca con un pallonetto e centra la traversa. Al 42' minuto, ecco un’altra chance per i Gunners con Ødegaard, ma il portiere ...