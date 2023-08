Prima assoluzione Juventus | Grassani | «Sentenza che può fare da apripista per gli altri processi»

(Di martedì 22 agosto 2023)per lanei procedimenti giudiziari nati dall’inchiesta Prisma.arrivata per il filone relativo al trasferimento di Orsolini dallaalla Bologna. Per il gup Sandro Pecorella non c’è stato falso in bilancio. La Gazzetta riporta anche la dichiarazione dell’avvocato Mattiache rappresentava il Bologna nella vicenda: «Non avevamo dubbi. Si tratta di una pronuncia a tempo di record che ben puòdaagliprocedimenti pendenti innanzi alle varie autorità giudiziarie e riguardanti fattispecie similari». L'articolo ilNapolista.

...regalare la Bolla (conosciuta anche come Bolla del Perdono) che avrebbe permesso l'dei ... sarà letta dal Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, pocodell'apertura della Porta Santa ...... rivela alcuni retroscena del vertice del G20 a Cannes del 3 novembre 2011, nove giornidel ...dopo l'inchiesta Rubygate terminata dopo la lunga gogna e il massacro mediatico con l'di ...Pictures, Nolan opera una cesura produttiva importante nella sua carriera e, per lavolta, si ... Con un linguaggio glaciale implacabile e senza possibilità di. Oppenheimer arriva ...

Prima assoluzione per la Juventus, nessun falso in bilancio per ... IlNapolista

FOGGIA - Da Panunzio a Game over, la storia della “Società foggiana” in 20 blitz dal ’91 a oggi: 639 arresti, 555 rinvii a giudizio, oltre 320 condanne a secoli di carcere per mafia, associazione per ...Con la sentenza del 10 giugno 1969 la Corte di Assise di Bari pronunciò l’assoluzione di Leggio e degli altri sessantatré. La Corte, infatti, non credette alle propalazioni di Luciano Raia, dichiarand ...