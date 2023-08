(Di martedì 22 agosto 2023) Il capo del gruppo paramilitare russo, Yevgeny, ha affermato in un video di essere con i suoi combattenti in, dove lavora per conto della Russia e ha chiesto volontari per ...

Isolata sulla scena internazionale e indi alleati, ha moltiplicato gli sforzi a partire dall'assalto all'Ucraina. Il video di Yevgenytrasmesso su diversi canali Telegram che ......di Rostov e la cacciata di. La Wagner resta comunque legata a traffici e attività commerciali considerevoli, il che rende problematico il suo coinvolgimento. Questa organizzazione...Il Cremlino tanta una riorganizzazione con due priorità: la marcia die la crisi del ... L'avanzata è lenta, ma va avanti,varchi tra i territori che i russi hanno minato. Abbonati per ...

Prigozhin cerca mercenari per la Wagner in Africa e ricompare in un video Globalist.it

Il capo del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha affermato in un video di essere con i suoi combattenti in Africa, dove lavora per conto della Russia e ha chiesto volontari per unir ...Il capo del gruppo di mercenari Wagner è riapparso per la prima volta in un video dopo il tentato ammutinamento dello scorso mese di giugno ...