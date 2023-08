“Presto in tv” Cristina Seymandi | la notizia corre veloce | “Contattata da Pier Silvio Berlusconi” Come stanno le cose

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 agosto 2023), “la vedremoin tv”. È questo che in molti sui socialdicendo da ore, senza però avere uno straccio di prova. Per qualche giorno infatti, gli ultimi, è stato dato quasi per certo il rumor secondo il quale(tramite i suoi legali) fosse stataniente popodimeno che da. Proprio così, secondo le chiacchiere nei corridoi milanesi e torinesi, la donna mollata alla festa di fidanzamento dal suo ex compagno Massimo Segre, era pronta per un debutto televisivo su Mediaset. Ma quanto c’è di vero in tutta questa faccenda. >> “Lascia la tv, chi prende il suo posto”. Fiorello, si è scoperto tutto: il nome del suo erede A sentire le parti ...