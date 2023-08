Premier League | giornata 2 | il Tottenham batte il Manchester United

(Di martedì 22 agosto 2023) IlCity supera l’ostacolo Newcastle, l’Arsenal resiste in dieci e vince. Bella vittoria delsul. Successo del Liverpool, cade invece il Chelsea. Di seguito l’analisi della2 di2: Man. City-Newcastle 1-0,-Man.2-0, Crystal Palace-Arsenal 0-1 Un gol di Alvarez consente alCity di sconfiggere il Newcastle. Magpies raramente pericolosi e Citizens che hanno ben controllato e gestito il vantaggio. Primo successo per Postecoglu sulla panchina del: gli Spurs battono ilal termine ...

... di Luka Jovic che è ai ferri corti con la Fiorentina e infine di Divock Origi , considerato l'ultima scelta per i tanti dubbi fisici ma che conosce già bene laCon già 308 presenze, Bernardo ha vinto cinque titoli di, due FA Cup, quattro Coppe di Lega, due Community Shields e la Champions. Ha anche segnato 55 gol, tra cui ricordiamo i ...Lukaku finora ha sempre rifiutato le proposte arrivate dalla Saudi Pro, un suo approdo lì si ... Quella degli Spurs sarebbe la quinta maglia diindossata dall'attaccante belga dopo ...

Brighton, infortunio al ginocchio per Enciso Pazzi di fanta

Il Bayern Monaco è alla ricerca del sostituto di Benjamin Pavard e potrebbe pescare in Premier League. Secondo il Daily Mail, i bavaresi hanno messo ...Nuova avventura in Premier League per Moise Kean Arrivano nuove conferme sull'interesse del Fulham per l'attaccante bianconero. A scrivere è il Daily Mail, ...