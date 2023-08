Ponte | la Gesesa annuncia un’interruzione idrica notturna

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunica che questa notte, 22 agosto, sarà effettuata una chiusura dalle ore 22 fino alle ore 06 di domani mattina 23 agosto causa carenza su Serbatoio Alto Servizio, Serbatoio Staglio e partitore Campo Sportivo del Comune di. Le zone interessate dalla chiusura sono: Parte alta di Via Campo Sportivo e relative traverse Via Campodantuono Parte di Via San Benedetto Parte di Via G. Ocone Via Belvedere Via Reventa Via Madonnella Via Monte Parte di Via Venditti Via Staglio Via Canale Via Candele Via Valle Mucciarda Via Padula Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. Per ricevere tutte le notizie in maniera ancora più immediata é possibile registrarsi al canale Telegram diINFORMA al ...