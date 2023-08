Polizia | denunciato 19enne dopo rapina a minorenne Tre senza biglietto in autobus | uno denunciato

(Di martedì 22 agosto 2023) Continunuano incessanti i servizi di controllo di territorio effettuati dalladi Stato. Nel corso della scorsa settimana e fino ad oggi sono stati controllati 240 veicoli e identificate 556 persone. Nella rovente giornata di ieri 21 agosto, il personale della Squadra Mobile della Questura di Arezzo hain stato di libertà per il reato diun ragazzo di 19 anni che si appropriava, attraverso minacce, di una collana di proprietà di un. L’indagato, in pieno centro storico aretino, chiedeva inizialmente al ragazzino di provare la collana, ma, al suo rifiuto, intimorendolo anche approfittando del suo stato di soggezione, lo costringeva a consegnargliela per poi allontanarsi. Gli investigatori, diretti dal Commissario Capo Sergio Leo, riuscivano a identificare l’autore del ...

...i rilievi è intervenuta una pattuglia del Nucleo Infortunistica Stradale del Comando della... L'uomo, convocato negli uffici di via Baliatico, è statoper guida in stato di ebbrezza ...Secondo quantodal Sippe, sindacato diPenitenziaria, tutto sarebbe stato originato da una discussione accesa con i detenuti di un blocco che avrebbero mal gradito l'inserimento di ...... dell'esercito, delle forze die della marina nell'attacco ai danni dei giovani di Ayotzinapa. Soprattutto, hacon forza le mancanze delle istituzioni e i depistaggi compiuti per ...

La Polizia di Stato ha denunciato due stranieri di 33 e 48 anni per ... Questure sul web

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato, per i reati di danneggiamento ed invasione di terreni e/o edifici, un pregiudicato trapanese di 40 anni, ...La Polizia di Stato di Priolo Gargallo, in servizio di controllo del territorio, ha denunciato un uomo di 35 anni, trovato in possesso di 5 coltelli monolama e di un bastone in legno occultati ...