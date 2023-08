Pnrr | Fitto | ' quarta rata entro fine anno | stop polemiche'

Così Raffaele, ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il, intervenendo al Meeting di Rimini. "Servirebbe quindi un nuovo modello e da qui al prossimo anno bisognerà ...Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele, intervenendo al Meeting di Rimini spiegando che in questa direzione "servirebbe un nuovo ...... evitando che l'Europa, talvolta, occupandosi di tanto altro rischi di entrare in contrasto nel rapporto con i singoli Stati membri', ha chiarito. 'In questa direzione servirebbe un nuovo ...

Pnrr, Fratelli d'Italia smonta le bufale del Pd: "La Puglia era in ritardo, Meloni e Fitto hanno rimediato" Secolo d'Italia

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, agli 'Incontri del Principe' di Viareggio (Lucca) intervistato da Stefano Zurlo.Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, intervenendo all’appuntamento ‘Gli incontri del principe’.