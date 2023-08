PMI agricole | contributi a fondo perduto fino a 500mila euro

Il bonus è destinato alle imprese agro - meccaniche e alle micro ee le loro cooperative e associazioni. Si prevede un contributo in conto capitale pari al 65 per cento dell'...Il bonus è destinato alle imprese agro - meccaniche e alle micro ee le loro cooperative e associazioni. Si prevede un contributo in conto capitale pari al 65 per cento dell'importo dei ...Possono presentare la domanda per l'ammissione ai benefici lesingole o associate, comprese le ... macchine per la zootecnia; trattrici; investimenti per la pesca e l'acquacoltura. I beni ...

