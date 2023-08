Plusvalenze Juve | il gup di Bologna | nessun falso in bilancio per trasferimento Orsolini

- Bologna, la soddisfazione dell'avvocato Grassani . Il gup Pecorella: nessuna irregolarità nel passaggio di Orsolini . Secondo il gup Pecorella, in particolare, non c'è stato alcun ...... lariparte per il terzo anno di fila con Allegri: l'obiettivo è tornare in Europa e provare a ...lo scorso campionato con 62 punti in virtù della penalizzazione di 10 punti per il caso...Corte federale d'Appello che confermò i 10 punti di penalizzazione per via del caso. ... Continua, intanto, la 'rivoluzione' societaria: lasi è affidata a Cristiano Giuntoli, uno degli ...

Il Gup di Bologna: “Nessun falso in bilancio per il passaggio di Orsolini dalla Juve al Bologna” La Gazzetta dello Sport

Il gup Pecorella: nessuna irregolarità nel passaggio di Orsolini Le partnership sospette e i riflessi sugli altri processi in corso Plusvalenze Juve-Bologna, la soddisfazione dell'avvocato Grassani Il ...Nemmeno ciò che è avvenuto tra i due club, Juventus e Bologna, per il trasferimento di Orsolini ... dell'indagine ‘Prisma' che sta facendo chiarezza sulle possibili plusvalenze fraudolente contestate ...