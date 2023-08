Più soldi dalla lotta all’evasione con analisi dei dati e AI | l’accordo Mef-Entrate archivia la propaganda di Meloni contro la “caccia al gettito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) L’Agenzia dellesi impegna a recuperare quest’anno almeno 18,1 miliardi di imposte evase, a fronte dei 20,2 miliardi riportati nelle casse dello Stato nel 2022. Messa così non sembra un obiettivo particolarmente ambizioso, anche perché la nuova Convenzione 2023-25 stipulata con il ministero dell’Economia e registrata nei giorni scorsiCorte dei Conti non fa che confermare, per il 2023, la cifra contenuta in quella precedente, siglata dal governo Draghi. Il documento, però, nel complesso punta a incrementare la riscossione di 2,8 miliardi tra 2022 e 2025. E l’esecutivo di centrodestra – nella persona del viceministro con delega al fisco Maurizio Leo – ci mette il timbro, nonostante abbia inserito nella sua prima legge di Bilancio dodici condoni, varato uno scudo penale per gli evasori condannati in primo grado, paragonato il recupero di ...