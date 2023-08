Il ritrovamento inaspettato in Puglia Nelle distese campagne vicino a Nardò, in provincia di Lecce, un cucciolo didi soli otto mesi ha vissuto un'esperienza che avrebbe potuto ...Il primo, secondo quanto hanno riferito i tre familiari ai carabinieri, si è rivoltatoi padroni e ha morso madre e figlio in diverse parti del corpo. I due hanno riportato profonde ...Texas, mamma mordeper salvare la figlia di due anni e mezzo Ultimo Aggiornamento 06/08/23 ... Trump: 'di me una persecuzione' TI POTREBBE INTERESSARE

Pitbull contro 5 tigri: il video da paura fa il giro dei social Grantennis Toscana

L'associazione Oipa aveva inviato due diffide al Comune di Verbania per impedire la soppressione dell'animale: "Un solo caso di aggressività" ...Approfittando di un portone inavvertitamente lasciato aperto, la coppia di pitbull è entrata nella colonia e ha azzannato lo sfortunato gatto. E’ intervenuta anche la Polizia municipale che ha ...