Pirelli | in Olanda tra le sfide del banking e una C1 diversa da un anno fa

La Formula 1 che fa tappa a Zandvoort ritrova, sebbene solo nominalmente, le stesse gomme elette daper il GP d'di un anno fa. La novità, costruzioni 2023 a parte, è nella mescola C1, com'è noto resa più morbida rispetto allo scorso anno e, oggi, opzione "dura" del trittico di mescole

Si sta ufficialmente per chiudere la pausa estiva del Mondiale di Formula Uno 2023. La massima categoria del motorsport è pronta a tornare in scena e lo farà con il Gran Premio d'Olanda, tredicesimo a ...Le scelte Pirelli per la pista di Zandvoort Per il ritorno del circus in Olanda, Pirelli ha scelto le mescole più dure della gamma, proprio come l’anno scorso. Tale scelta è guidata dalle ...