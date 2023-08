(Di martedì 22 agosto 2023), intervenendo al Meeting di Rimini, durante il convegno `Europa unita? Nuove energie per il vecchio continente', ha ribadito la necessità di un profondo cambiamento della Ue, dal punto ...

, intervenendo al Meeting di Rimini, durante il convegno `Europa unita Nuove energie per il vecchio continente', ha ribadito la necessità di un profondo cambiamento della Ue, dal punto ...Lo ha detto, eurodeputata del Partito democratico e vicepresidente del Parlamento europeo, intervenendo al Meeting di Rimini, durante il convegno 'Europa unita Nuove energie per il ...... Enzo Moavero Milanesi , Professore di Diritto dell'Unione Europea, Università Luiss Guido Carli;, Vicepresidente Parlamento Europeo, PSE; Massimiliano Salini , Deputato al Parlamento ...

Pina Picierno (Pd): "La Ue deve essere un'unione politica e sociale" Globalist.it

Le riforme infatti non sono più soltanto utili, ma sono necessarie”. Lo ha detto Pina Picierno, eurodeputata del Partito democratico e vicepresidente del Parlamento europeo, intervenendo al Meeting di ...Meeting di Rimini, «Europa unita Nuove energie per il vecchio continente» La diretta Modera Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà - CorriereTV ...