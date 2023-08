Piano Meloni per il rientro Conto alla rovescia per la finanziaria

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) Ultimi giorni di relax per Giorgianella masseria di Ceglie Messapica. La presidente del Consiglio, secondo quanto si apprende, in settimana faràa Roma dopo aver ricaricato le batterie per mettersi al lavoro sui tanti dossier all'attenzione di Palazzo Chigi. Il primo appuntamento in agenda per la premier, anche se non ancora confermato, dovrebbe essere lunedì 28 agosto quando tornerà a riunirsi il Consiglio dei ministri. Subito dopo perè in programma una missione lampo in Grecia per il bilaterale con Kyriakos Mitsotakis, primo ministro ellenico e leader del partito conservatore Nuova Democrazia (che in Europa appartienefamiglia del Ppe). Insomma, una ripartenza dopo la pausa estiva ricca di impegni. Non certo una novità perche, a proposito della sua esperienza da ...