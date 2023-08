(Di martedì 22 agosto 2023)e Immsi si muovonoben intonate in, con il mercato rassicurato dalla salda presa della famigliasulla galassia industriale. I titoli guadagnano rispettivamente il 2,2% e ...

Lieve aumento dell' oro , chea 1.903 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet ... Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione , Sesa (+2,24%), GVS (+1,88%),(+1,...Matteo, nato nel 1970 si è laureato in economia e commercio, è consigliere didal 2003 e vice presidente dal 2004. È azionista, vice presidente e amministratore delegato di Omniaholding, ...Lieve aumento dell' oro , chea 1.902,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (... Tra i migliori titoli del FTSE MidCap , Sesa (+2,44%),(+2,03%), Seco (+2,03%) e OVS (+1,91%).

Piaggio sale ancora in Borsa, redini ai fratelli Colaninno - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Piaggio e Immsi si muovono ancora ben intonate in Borsa, con il mercato rassicurato dalla salda presa della famiglia Colaninno sulla galassia industriale. I titoli guadagnano rispettivamente il 2,2% e ...Piaggio in rialzo per la quinta seduta di fila, dopo che sabato scorso si è spento Colaninno, presidente e Ad del gruppo. Corre ancora di più la holding Immsi. A meno di un’ora dalla chiusura delle ...