Phisikk du role – Pragmatismo meloniano e pensiero rettiliano

(Di martedì 22 agosto 2023) Può la politica dirsi del tutto avulsa da una visione, da un debito ideologico, da una cultura? Intendo non quel vestitino mainstream, come la pelle di un asino digitale, che tiene dentro il tutto e il suo contrario, una spruzzata di politicamente corretto (quanto basta), una genuflessione ai principi costituzionali (e che ci costa?), lasciando, però, che si coltivi, al caldo delle pieghe più riposte, il pregiudizio che cova nel cervello, adibito dalla natura alla cura dei basic instinct. Intendo per “cultura” un insieme di credenze, di convincimenti, di letture, dovute all’adesione ad un’idea, mettiamola così, di mondo. Alla domanda rispondo no, che non si può prescindere da tutto questo. Che politica sarebbe? Accade allora che, persino in una stagione sgangherata come quella che stiamo vivendo, in cui agitare il tema della cultura politica può mettere a ...