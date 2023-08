parlando del Ticino, il cantone del sud della Svizzera caratterizzato da acque turchesi e ...c'è un luogo che negli ultimi tempi ha catturato l'attenzione di moltissimi viaggiatoriè ...... ma anche giovani di mezza età, anziani, medici, infermieri e tanti altri,morendo, oltre che dei dolori, ognuno per la propria patologia, per il caldo africano che subiamol'aria ...Non abbiamo nulla da nascondere e per la piantumazioneseguendo la giusta strada insieme a degli esperti del settore,gli alberi hanno bisogno di essere piantati dove possono crescere e ...

Perché stiamo parlando di una “invasione” di granchio blu in Italia Facta