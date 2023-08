Perché si ingrassa quando si smette di fumare | la risposta di una biologa

Leggi su cultweb

(Di martedì 22 agosto 2023) Avete mai sentito dire che sisidi? Ebbene, questo succedela nicotina aumenta il metabolismo basale, ma anchendo disigarette, si tende a mangiare di più, soprattutto cibi calorici, a causa del nervosismo causato dall’astinenza. Questa fase è momentanea e dura circa sei mesi, anche se ad alcuni può protrarsi più a lungo, per anni. Lo ha spiegato laAnna Villarini, che insieme allo pneumologo Roberto Boffi è autrice del libro “Smetti dicon gusto senzare”, che trovate in vendita su Amazon. Villarini spiega a Repubblica: “Le cause per le quali sisi...