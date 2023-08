“Perché non devi mai mettere il nome di tuo figlio sullo zaino” | spiegato dall’ex agente dell’FBI Tracy Walder

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 22 agosto 2023), ex, ha condiviso in un video TikTok i suoi consigli su come tenere al sicuro i propri figli al rientro a scuola. Nel suo account The Unexpected Spy, la donna rivela spesso ai suoi follower piccoli trucchi di sicurezza che ha imparato nei suoi anni di servizio all’interno delle forze dell’ordine. Settembre si avvicina e dunque questa voltasi rivolge ai genitori, mettendoli in guardia su alcune abitudini che possono essere molto pericolose per la sicurezza dei propri figli. “Innanzitutto voglio dire che essere madri è già abbastanza difficile così, quindi non vi giudico se fate queste cose” inizia, riconoscendo le difficoltà del ruolo. Poi, procede ad elencare una serie di informazioni che spesso i genitori forniscono inconsapevolmente agli estranei mettendole ...