Perché ho detto che quei cani devono finire sotto i lupi | stupro Palermo | lo sfogo durissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Ermal Meta torna sulle sue parole (durissime) in cui ha messo nel mirino gli stupratori di, un branco di sette ragazzi che ha violentato una ragazza nella zona del Foro Italico. Il cantante aveva: "Li in galera, se mai ci andrete, ad ognuno di voi “” auguro di100in modo che capiate cos'è unolo schifo". Poi il cantante intervenendo al Tg1 ha spiegato la sua posizione: "Le mie parole dettate dalla rabbia ma non ho scatenato odio. Quando subisci unoquel dolore dura per sempre. Ciò che ho scritto è stato dettato dalla rabbia". E ancora: "Ciò che ho scritto d'istinto è stato dettato dalla rabbia di un libero cittadino - continua - Il dolore non deve essere necessariamente personale per poterlo ...