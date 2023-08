Per entrare nei Brics c’è la fila | ma il problema è proprio l’allargamento

Leggi su formiche

(Di martedì 22 agosto 2023) “Non dovremmo temere l’egemonia e lavorare gli uni con gli altri come veri partner per portare avanti le nostre relazioni nel mutevole panorama internazionale”, dice Xi Jinping dal Sudafrica, in visita di Stato abbinata alla partecipazione al vertice dei, i cinque Paesi un tempo in via di sviluppo ma ormai tra i player determinanti delle relazioni internazionali. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica rappresentano un sistema attrattivo e come dice un diplomatico africano a Formiche.net: “Pernel club c’è la, come davanti a un Apple Store quando escono i nuovi iPhone!”. La spinta cinese In effetti sono oltre tre dozzine i Paesi che chiedono un allargamento (molti di questi sono nazioni importanti adesso e ancora di più in futuro, per esempio l’Indonesia e l’Arabia Saudita). “Ciò di cui il mondo ha bisogno oggi è la ...