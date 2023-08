Pep Guardiola operato d' urgenza alla schiena | ecco cosa gli è successo

BARCELLONA - L'allenatore del Manchester Cityha subito un'operazione d'urgenza alla schiena. Il 52enne tecnico catalano osserverà un breve periodo di riposo e non andrà in panchina per le prossime due partite. A renderlo noto il ...è infatti dovuto volare a Barcellona per sottoporsi ad un non meglio precisato intervento chirurgico d'urgenza . window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("...L'allenatore del Manchester Cityha subito un'operazione d'urgenza alla schiena. Il 52enne tecnico catalano osserverà un breve periodo di riposo e non andrà in panchina per le prossime due partite. A renderlo noto il ...

Il club: "L'intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona" Pep Guardiola è stato sottoposto oggi a un intervento di routine per un… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico a Barcellona per un problema alla schiena. Lo ha reso noto ...