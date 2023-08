Pedofilia | contro arcidiocesi cattolica San Francisco oltre 500 cause per abusi su minori | dichiarata bancarotta

(Di martedì 22 agosto 2023) Sarebbero almeno 500 legiudiziarie per presuntisuche da decenni gravano sull'di San, in California. Una tempesta legale che ha portato oggi, martedì 22 agosto, l'arcivescovo Salvatore J. Cordileone a dichiarare la: "Non abbiamo né i me

Un numero crescente di cause legali persta mettendo in ginocchio l'arcidiocesi cattolica di San Francisco, che si è trovata ... 'fermerà tutte le azioni legalil'arcivescovo cattolico ...... soprattutto i sopravvissuti che hanno portatodi loro il peso di questi peccati per decenni'... I viaggi, la lotta alla, la coabitazione con Benedetto XVI, le posizioni su aborto e ...Dobbiamo cercare la purificazione e la redenzione per guarire, soprattutto i sopravvissuti che hanno portatodi loro il peso di questi peccati per decenni'. Maggior parte degli abusi risalgono ...

Troppe cause per pedofilia: l'Arcidiocesi di San Francisco dichiara bancarotta Today.it

L’ arcidiocesi di San Francisco dichiara bancarotta. Dietro la scelta di avviare la procedura fallimentare si allunga l’ombra inquietante della pedofilia. La vicenda rivela uno dei più controversi ...Sul proprio sito web, l'arcidiocesi ha ammesso di non essere in grado di far fronte agli oneri derivanti dalle oltre 500 cause giudiziarie riguardanti abusi sessuali su minori, alcuni dei quali risale ...