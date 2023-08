Pavoletti avvisa l’Inter | «Giocare con lo stesso spirito di Torino»

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023)vuolee coraggio per il suo Cagliari, due prerogative messe in campo ieri col(match finito 0-0). L’attaccanteancheGRANDE? Ai canali ufficiali del Cagliari, Leonardoha parlato dopo il pareggio col. Avviso anche al, prossima avversaria: «Con mister Ranieri ti senti pronto per la Serie A, ci aveva detto che eravamo pronti e noi ci abbiamo creduto, ce la siamo giocata come sappiamo e dovevamo. Inseguiamo tutti insieme l’obiettivo della salvezza, con grande realismo e consapevolezza dei nostri mezzi, giocando ogni partita con lomesso in campo oggi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...