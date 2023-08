Pavard-Inter | via libera in arrivo oggi? Il punto sulle visite mediche

(Di martedì 22 agosto 2023) Il viaper Benjamindal Bayern Monaco all’potrebbe arrivare già nella giornata di. DETTAGLI – Queste le parole di Fabrizio Romano su Twitter. “L’ha concordato tutti i dettagli dell’accordo di Benjamincon il Bayern ieri e ora spera che il viaarrivi. L’è pronta a prenotare lea Milano mercoledì o giovedì“. Fonte: Twitter Fabrizio Romano-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 ...

Al primo posto metterei l', già solida in difesa - e deve ancora arrivare- , molto compatta a centrocampo e costruita in attacco per sfruttare al meglio il suo uomo più forte, Lautaro ...Ed eccolo qui il " difensore importantissimo " richiesto da Simone Inzaghi nel post partita di- Monza : Benjamin. Il club nerazzurro ne ha praticamente definito l'acquisto dal Bayern Monaco sulla base di 30 milioni più altri due di bonus: il suo arrivo a Milano per le visite ...Durante un dibattito alla BoboTv, l'ex giocatore barese si è soffermato sul mercato dell'in relazione all'ultima trattativa per, dando vita a una serie di reazioni social, tutte contro ...

Inter-Pavard, c'è la fumata bianca: accordo con il Bayern - Sportmediaset Sport Mediaset

L’Inter ha fretta di portare Pavard in Italia. Col Bayern Monaco accordo trovato, si attende il via libera tedesco. Potrebbe arrivare anche oggi TRATTATIVA SCANDITA - Luca Cilli, in collegamento da ...Che acquisto è per l’Inter quello di Pavard “È un acquisto importante che dà solidità e personalità al reparto, l’Inter ha deciso di fare una scelta dopo i tanti affari importanti saltati, da Lukaku ...