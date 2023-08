Pavard | il prezzo fattore meno importante! Ufficialità a giorni ? Sky

(Di martedì 22 agosto 2023)e l’Inter presto sposi. Si attende solo l’OK del Bayern Monaco per il trasferimento del francese a Milano. Questione diIN DIRITTURA D’ARRIVO ? Luca Marchetti, in collegamento da Pinzolo per Sky Sport 24, ha parlato dell’affaire: «Cifra rilevante che l’Inter ha inteso spendere per un difensore, visto il discorso dell’attaccante. L’Inter voleva spendere questi soldi per la punta: c’è stato Lukaku, che ha scombussolato un po’ i piani, c’è stato Scamacca, che poi è andato all’Atalanta.è un giocatore di affidabilità e grandissima esperienza internazionale, trattativa veloce col Bayern. Ilin questi casi èimportante, non fai un discorso diversi se costa due milioni in più o in. Per i dirigenti dell’Inter non è un nome nuovo. Si ...

... ma c'erano 2 sessioni di mercato per non perderlo a 0), non è stato rinnovato neppure D'Ambrosio ( ok, di vecchio c'è già Darmian da quella parte) e pare arrivi, a caro( che a 3 non ...Questa mattina Marotta, ad dell'Inter, ospite a Radio Serie A a veva anticipato qualcosa su: " Annunciooggi No, oggi no. Ma siamo messi bene. Abbiamo tirato molto alto in questa ...I nerazzurri, però, dovranno eventualmente fare i conti con Cairo , da sempre noto per vendere a caroi propri gioielli. Oltre all'articolo: 'Inter, idea Schuurs se non arriva',

Inter, ok il prezzo è giusto (): ecco Pavard. Correa e Sensi animano ... TUTTO mercato WEB

Marotta lo aveva anticipato questa mattina. Non è ancora ufficiale, dopo Samardzic e Scamacca è meglio aspettare L’Inter riesce a chiudere un colpo dopo i pasticci Samardzic e Scamacca. I soldi rispar ...L’Inter sta mettendo le mani su Pavard, con la trattativa col Bayern Monaco alle battute finali. La redazione di Inter-News ha ottenuto notizie in esclusiva dalla Germania, su come si chiuderà l’accor ...