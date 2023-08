Pavard | i dettagli sul contratto offerto dall’Inter al giocatore – SM

Leggi su inter-news

Benjaminsarà presto undell'Inter. L'accordo con il Bayern Monaco è chiuso definitivamente, arrivano idelsu Sport Mediaset. INGAGGIO – 30 milioni di euro più di 2 di bonus: l'Inter ha accontentato il Bayern Monaco per Benjaminche presto diventerà unnerazzurro. Il francese ha accettato unda 4 milioni a stagione per 5 anni. Il club meneghino potrà inoltre usufruire dei benefici del Decreto Crescita dal punto di vista fiscale, quindi grande vantaggio.