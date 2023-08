Pavard | decisiva la sua volontà! Fretta Inter | sbarca oggi? ? Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023) L’hadi portarein Italia. Col Bayern Monaco accordo trovato, si attende il via libera tedesco. Potrebbe arrivare ancheTRATTATIVA SCANDITA ? Luca Cilli, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, dà aggiornamenti sull’affaire Benjamin: «L’idea del club è quella di far arrivareil prima possibile, già nella giornata di. Accordo da 30 milioni più 2 di bonus, si attende il via libera del Bayern Monaco. Difensore importante su cui l’ha deciso di investire parecchio: diventerebbe uno dei giocatori più costosi di questa sessione estiva di calciomercato. Protagonista della Francia campione del Mondo 2018, giocatore fortemente voluto da Inzaghi, è un regista difensivo. Trattativa scandita. Il Bayern sta per ...