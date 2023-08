Patto di stabilità | Fitto | Nuovo accordo o Italia rischia

(Di martedì 22 agosto 2023) 'Flessibilità può essere soluzione' 'La flessibilità può essere una soluzione nell'immediato anche per spendere in modo più adeguato le grandi risorse di fronte a cui ci troviamo', sia del Pnrr che ...

L'allarme di Fitto suldiIntervenuto a Rimini anche il ministro per il Pnrr Raffaele Fitto , che dal palco del Meeting ha lanciato l'allarme rispetto al dossier di politica ...L'Italia rischia se non ci sarà la riforma deldi. A dirlo il ministro degli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, al meeting di Rimini. "Se non si trova un accordo sul nuovo modello del...'Flessibilità può essere soluzione' 'La flessibilità può essere una soluzione nell'immediato anche per spendere in modo più adeguato le grandi risorse di fronte a cui ci troviamo', sia del Pnrr che ...