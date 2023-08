Nessun nemico a destra. L'antica massima della sinistra francese ('d'à gauche') vale anche per la destra italiana Pare proprio di no, almeno a sentire politologi e sondaggisti. Per il partito di Giorgia Meloni potrebbe valere anzi 'tanti nemici, tanto ...Et même la bataille, selon un vocabulaire militaire qui n'auraitdéplu à l'apôtre Paul : J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Un fief desdes jésuites ...Nessun nemico a destra. L'antica massima della sinistra francese ('d'à gauche') vale anche per la destra italiana Pare proprio di no, almeno a sentire politologi e sondaggisti. Per il partito di Giorgia Meloni potrebbe valere anzi 'tanti nemici, tanto ...

Pas d'ennemis à droite. Il caso Vannacci e i picchiatori picchiatelli di Meloni Il Foglio

Donzelli rimette in riga Crosetto. Così come Gemmato fa con Schillaci sui vaccini e Delmastro con Nordio sulla giustizia. Finché c'è Salvini alla sua destra, la premier non potrà permettersi ministri ...A chi andranno i voti di Vannacci Lo spostamento di FdI sul governo lascia scoperta l'area sovranista. Alemanno in pole per raccogliere il testimone, il leader della Lega cerca sponde a destra. Ma Me ...