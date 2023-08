Parmigiano reggiano made in Italy | all’interno microchip contro la falsificazione

Leggi su funweek

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilè una delle eccellenze del nostro territorio e al contempo risulta tra i prodotti agroalimentari più contraffatti all’estero. Per questo è al vaglio dei produttori caseari la possibilità di inserire deidelle forme al fine di preservarne l’autenticità.con dentro i: la trovata tech I chip che verrebbero inseriti nelle forme originali disono grandi quanto un granello di sabbia, dunque quasi impercettibili, e sono perfettamente commestibili come ha dimostrato Bill Eibon, Chief Technology Officer di p-Chip che ne ha mangiato uno senza registrare alcun effetto collaterale. Leggi anche: — WHATSAPP, COME MANDARE FOTO IN HD? LA NOVITÀ CHE ...