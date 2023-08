Parità di genere | Unioncamere cerca esperti per accompagnare le PMI alla certificazione

(Di martedì 22 agosto 2023) L’Unione italiana delle Camere di commercio ha pubblicato un avviso finalizzatocostituzione di un elenco diSi arricchisce di un nuovo tassello il percorso avviato nel 2022 che vede il sistema camerale in prima linea, a seguito dell’accordo stipulato trae il Dipartimento per le pari opportunità, per supportare le imprese nell’intraprendere il percorso volontario che portadelladiprevista dal PNRR a valere sulle risorse del Next Generation EU. Nei giorni scorsi sul sito diè stato pubblicato un Avviso finalizzatocostituzione di un elenco diper attività di assistenza tecnico-consulenziale alle piccole e medie imprese sulla prassi ...

... per supportare le imprese nell'intraprendere il percorso volontario che porta alla certificazione delladiprevista dal PNRR a valere sulle risorse del Next Generation EU. Nei giorni ...E in Italia Equaly , realtà italiana che si occupa delladiall'interno del music business ha analizzato la classifica degli album più venduti del 2022 sotto un'ottica didi ...Per Boldrini, infatti, "se non si porta l'educazione sentimentale nelle scuole, se non si formano i giovani al rispetto verso l'altro sesso e se non si insiste sulladicome presupposto ...