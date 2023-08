Parco dei Campi Flegrei | domani confronto pubblico su Licola

(Di martedì 22 agosto 2023) Il presidente dell’EnteRegionale dei, arch. Francesco Maisto, ha promosso, mercoledì 23 agosto 2023, alle ore 17:00 presso il Lido Vittoria (viale Sibilla 26 –Pozzuoli) unsulle tematiche di inquinamento del Mare di, ovvero un tavolo di ascolto con le con associazioni e operatori del settore finalizzato all’istituzione di un Tavolo Permanente sul monitoraggio dei fenomeni di inquinamento costiero del litorale di, la valutazione delle cause e degli effetti, la definizione di un piano di analisi e delle opportune modalità di intervento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... camminando per via Garibaldi, tra i palazzi che furonoDogi, rivedi il Generale Spinola, ... la focaccia, Camogli e la sua murata di case, la ruta che si addentra neldi Portofino e poi d'...Nello specifico: Roberto Iadicicco aldell'Appia Antica; Ivan Boccali alCastelli Romani; Marco Piergotti alMonti Lucretili; Alberto Foppoli alMonti Simbruini; ...A causa delle temperature torride anche in quota, che stanno accelerando lo scioglimentoghiacciai alpini, una guida austriaca ha rinvenuto il cadavere di un alpinista scomparso 22 anni ...nel...

Albinea, Libr’Aria porta il mondo della fantasia al parco dei Frassini Stampa Reggiana

Una bambina di nove anni di Roma rischia di restare paralizzata, di perdere l'uso delle gambe a causa di un terribile incidente avvenuto al parco acquatico "Aquafelix" di Civitavecchia. Intorno a ...dalle 20 alle 24 in centro e dalle 23.30 alle 3 a parco Massari, per il dopo-festival. La manifestazione quest’anno vede una particolare partnership con palazzo dei Diamanti che, nell’ambito di un ...