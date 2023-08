(Di martedì 22 agosto 2023) Lui, dal suo esilio dorato di Miami, dice di non pensarci affatto, ma la verità è che Leoè ad un passo dald'Oro. Come se poi fosse una novità per uno che in carriera ne ha già vinti ...

Lui, dal suo esilio dorato di Miami, dice di non pensarci affatto, ma la verità è che Leo Messi è ad un passo dald'. Come se poi fosse una novità per uno che in carriera ne ha già vinti sette. Solo che - questa volta - il premio arriverebbe proprio nell'anno in cui il probabile successore del duopolio ...Il protagonista non è ild'2022, bensì il portoghese Jota , acquistato da poco più di un mese e già dato per partente. La stampa locale, infatti, ritiene il calciatore " poco famoso " e ...Se giochi a, quando tiri fai gol o sbagli, non puoi riprovarci. Anche la tv per me dovrebbe ... Mi hanno insignito come 'Codognese benemerito', è un po' come se fosse l'Ambrogino d'. La tua ...

Pallone d'oro 2023: le quote vedono Messi favoritissimo, poi Haaland La Gazzetta dello Sport

Chiesa è pronto a ripartire dalla prestazione di Udine. Dove l’unico neo è stato il rimprovero a Miretti, reo di non avergli passato il pallone in una ripartenza. Se supera anche questi atteggiamenti, ...Le notizie sul calcio, dalla Serie A alla Champions League, passando per l'Europa League. Le news live su Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma. E non solo.