Pallanuoto under 16 | il titolo italiano al Posillipo In finale battuta la Lazio

(Di martedì 22 agosto 2023) Il Circolo Nauticobatte 6-4 laNuoto e si aggiudica il16 maschile. Questo il verdetto dell’ultimo atto della final eight ospitata alla piscina “Scandone” di Napoli; al terzo posto chiude la Roma Vis Nova, che nel match per salire sul gradino più basso del podio supera 11-6 l’AN Brescia. Premi speciali a Luca Izzo (CN), a Emanuele Miraldi (CN) e a Tommaso Carrazza (SC Quinto). Hanno premiato gli atleti il tecnico federale della Nazionale juniores Roberto Brancaccio, l’assistente tecnico delle Nazionali giovanili Christian Presciutti e l’ex campione europeo Francesco Postiglione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Si accendono i riflettori sul mondo dellagiallorossa, con la Rari Nantes Salerno che si prepara ad affrontare la stagione 2023/...ruolo di tecnico per le nazionali italiane giovanili...Per lamaschile, la scorsa stagione, a livello giovanile, non è ancora finita, ma riserva anzi ... Si avvicina, infatti, il momento decisivo per la categoria20: sabato e domenica ...Salerno . Si accendono i riflettori sul mondo dellagiallorossa, con la Rari Nantes Salerno che si prepara ad affrontare la stagione 2023/...tecnico per le nazionali italiane giovanili...

Finali under 16 mas. Titolo al Circolo Nautico Posillipo FIN - Federazione Italiana Nuoto

Il Circolo Nautico Posillipo batte 6-4 la Lazio Nuoto e si aggiudica il titolo under 16 maschile. Questo il verdetto dell’ultimo atto della final eight ospitata alla piscina “Scandone” di Napoli; al ...Un altro prestigioso trofeo dunque per il Circolo Nautico Posillipo che si conferma ancora tra i settore giovanili più floridi della Pallanuoto Mondiale, un risultato importante che testimonia ...