"Palazzo Chigi come un ottovolante". Meloni si racconta a "Chi"

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - "? Èstare sull'24 ore su 24. Ogni giorno è una sfida e riuscire a tenere insieme tutto è veramente difficile. A volte ti viene il desiderio di scendere da quell', di fermarti un momento e di tornare alla normalità. Ma è un pensiero che ti lambisce la mente solo per qualche istante e poi svanisce. Perchè sai che quello che stai facendo ha uno scopo, un senso più grande". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista a "Chi", nel numero che sarà in edicola domani, 23 agosto, e di cui viene diffusa un'anticipazione., intervistata durante le vacanze in Puglia, traccia anche un bilancio da mamma premier: "Le rinunce sono tante, sicuramente. A volte mi manca la quotidianità, le piccole cose, ...

