Pakistan | sei bambini intrappolati a 300 metri d’altezza in una funivia | è corsa contro il tempo

(Di martedì 22 agosto 2023) Le operazioni di soccorso si stanno rivelando più difficili del previsto. Si cercano soluzioni che non mettano in pericolo la vita dei passeggeri

Inbambini e due insegnanti sono attualmente intrappolati in una seggiovia sospesa ad un'altitudine di 274 metri sopra un burrone. La cabina, mezzo di trasporto comune nelle regioni montuose ...Dentro la cabina ci sono otto persone, due adulti ebambini. L'incidente è avvenuto alle 7 di ieri mattina (in Italia erano le 4) vicino a Battagram, in una zona remota del. Secondo le ...Elicotteri dell'esercito pachistano hanno tentato di raggiungerebambini e due insegnanti intrappolati in una cabinovia sospesa a quasi 300 metri sopra un ...primo ministro ad interim del, ...

Le operazioni di soccorso si stanno rivelando più difficili del previsto. Si cercano soluzioni che non mettano in pericolo la vita dei passeggeri ...(LaPresse) Un'operazione di salvataggio è in corso in Pakistan, dove 8 persone, di cui 6 bambini e 2 insegnanti, si trovano da diverse ore su una funivia rimasta bloccata su un burrone ...