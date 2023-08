Pakistan | salvi i bambini e gli insegnanti nella funivia bloccata a 300 metri d' altezza

(Di martedì 22 agosto 2023) su Tg. La7.it - Sono stati tratti in salvo tutti i passeggeri - seie due- bloccati a circa 300d'su unaa Battagram, in. Il ...

Sono stati tratti in salvo tutti i passeggeri - sei bambini e due insegnanti - bloccati a circa 300 metri d'altezza su una funivia a Battagram, in Pakistan. Il salvataggio è avvenuto prima con l'aiuto di un elicottero e poi con altri mezzi. Gli abitanti dei villaggi usano spesso le funivie per raggiungere la scuola, gli uffici governativi o le aziende nelle regioni montuose del Pakistan, ma le vetture sono spesso sottoposte a scarsa manutenzione.

Tutto il Pakistan segue con apprensione il tentativo di salvataggio delle 8 persone, 6 bambini e 2 insegnanti, bloccate su una funivia sospesa su un burrone ...Sono stati tratti in salvo cinque dei sei bambini bloccati a circa 300 metri d'altezza su una funivia a Battagram, in Pakistan. Il salvataggio è avvenuto prima con l'aiuto di un elicottero e poi con ...