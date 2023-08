Pakistan | salvati i 6 bambini e due adulti intrappolati nella funivia su un burrone

I sette bambini e il loro insegnante che erano rimasti bloccati a 300 metri d'altezza in una funivia insono stati tratti in salvo. Sono rimasti sospesi nel vuoto per 16 ore in una cabina pericolante dopo la rottura di uno dei due cavi della strutture. Il gruppo di otto persone si stava recando ...Erano sospesi a un'altezza di oltre 300 metriLa7.it - Sono stati tratti in salvo tutti i passeggeri - sei bambini e due insegnanti - bloccati a circa 300 metri d'altezza su una funivia a Battagram, in. Il salvataggio è avvenuto prima ...

Pakistan: salvati due bambini dalla funivia a 300 metri d'altezza TGLA7

Sono stati salvati 2 dei sei bambini sospesi da ore, insieme a due adulti, a 274 metri da terra in Pakistan. Il salvataggio è avvenuto grazie a un elicottero. È in corso la delicata operazione di salv ...Tutto il Pakistan segue con apprensione il tentativo di salvataggio delle 8 persone, 6 bambini e 2 insegnanti, bloccate su una funivia sospesa su un burrone ...