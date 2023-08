Pakistan | otto persone bloccate su una funivia | anche 6 bambini

persone, tra cui sei bambini, sono intrappolate in queste ore nella cabina di una funivia che attraversa una profonda valle di una remota regione delnord - occidentale: lo ha reso noto ...Bologna - Fiato sospeso inper una cabina della funivia rimasta sospesa a quasi 300 metri d'altezza, su una valle in una zona montuosa. Dentro la cabina ci sonopersone, due adulti e sei bambini. L'incidente è ......alle autorità "di garantire con urgenza il salvataggio e l'evacuazione in sicurezza delle... hanno riferito a Geo News funzionari dell'Autorità nazionale per la gestione dei disastri del. ...

Pakistan, otto persone bloccate in funivia: anche sei bambini Sky Tg24

Otto persone, tra cui sei bambini, sono intrappolate in queste ore nella cabina di una funivia che attraversa una profonda valle di una remota regione del Pakistan nord-occidentale: lo ha reso noto ...Le operazioni di soccorso si stanno rivelando più difficili del previsto. Si cercano soluzioni che non mettano in pericolo la vita dei passeggeri ...