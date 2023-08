Pakistan | operazioni salvataggio in elicottero sospese dopo aver salvato due bambini

(Di martedì 22 agosto 2023) Islamabad, 22 ago. (Adnkronos/Dpa) - Ledicon elicotteri per le sei persone, tra cui quattro, rimaste su una funivia bloccate a mezz'aria in una regione montuosa delsono stataa causa della scarsa visibilità e dei forti venti. Lo hanno reso noto funzionari della polizia locale. Duesono stati già tratti in salvo inprima che l'operazione venisse interrotta. Ora si lavora a una nuova operazione di terra, attrso l'utilizzo di una funivia più piccola con cui si pensa di poter evacuare uno per uno i passeggeri rimanenti. I commando d'élite dell'esercitoo hanno evacuato duein un'operazione condotta con elicotteri militari. Erano ...

