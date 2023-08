Pakistan | Islamabad | ‘salve tutte le persone rimaste intrappolate sulla funivia’**

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. (Adnkronos) – Il ministero degli Interni pakistano ha reso noto chelebloccatefunivia sono state tratte in salvo e che l’operazione viene ora considerata conclusa. Dopo aver salvato gli ultimi tre bambini rimasti intrappolati, successivamente ai due salvati alcune ore prima, sono state soccorse anche le restanti tre. Anwaar ul Haq Kakar, il primo ministro pakistano ad interim, ha dichiarato di essere “sollevato” nel sapere che tutti i bambini sono stati “salvati in modo sicuro e con successo”. “Grande lavoro di squadra da parte dell’esercito, dei reparti di soccorso, dell’amministrazione distrettuale e della popolazione locale”, ha scritto su Twitter. L'articolo CalcioWeb.

Per salvarli ci sono volute 14 ore ISLAMABAD - Una giornata di paura e speranza che ha tenuto il Pakistan con il fiato sospeso. Dopo 14 ore, fortunatamente, è arrivato il lieto fine: sei bambini tra i ... La funivia è rimasta bloccata su un burrone a Battagram, circa 200 chilometri a nord di Islamabad.